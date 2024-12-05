Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
Темой встречи стало развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения.
«Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», – заявил Путин.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
С докладом выступил приглашенный на встречу министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Последнее совещание с постоянными членами Совета безопасности Путин провел 8 ноября. Темой совещания была антитеррористическая защищенность транспорта и транспортной инфраструктуры.