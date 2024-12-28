Путин обсудит взаимодействие в Каспийском регионе с членами Совбеза
На последнем совещании Совета безопасности РФ в 2024 г. Владимир Путин предложил обсудить взаимодействие в Каспийском регионе и работу с ближайшими союзниками, сообщает официальный сайт Кремля.
В совещании приняли участие постоянные члены Совбеза, а также руководители федеральных ведомств и служб – Минобороны Андрей Белоусов, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.
5 декабря Путин собирал экстренное совещание Совбеза, в ходе которого главной темой стало развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. На встрече министр промышленности и торговли Антон Алиханов выступил с докладом.