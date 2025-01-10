Фидан: прекращения боев в Ливане мало для урегулирования на Ближнем Востоке
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече со СМИ в Стамбуле заявил, что прекращения огня в Ливане недостаточно для урегулирования ближневосточного конфликта, сообщает турецкое издание Hurriyet.
Фидан считает, что прекращения боев недостаточно для восстановления жизни в регионе – жители Ливана стали жертвами гуманитарного кризиса, который заставил их покинуть свои дома.
«Если кровопролитие в Палестине не прекратится, в регионе не будет мира и спокойствия», – заявил дипломат.
Глава МИД подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо решать проблемы с учетом обоих государств. Палестинцы не могут остаться без своей земли, поэтому необходимо устранить эту историческую несправедливость. Турция активно поддерживает все меры для скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
19 декабря 2024 г. агентство Reuters сообщило о том, что Израиль и палестинский «Хамас» приблизились к заключению перемирия. Реализация плана прекращения огня будет осуществляться в три этапа и может начаться в середине января 2025 г.