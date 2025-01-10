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Фидан: прекращения боев в Ливане мало для урегулирования на Ближнем Востоке

Ведомости

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече со СМИ в Стамбуле заявил, что прекращения огня в Ливане недостаточно для урегулирования ближневосточного конфликта, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Фидан считает, что прекращения боев недостаточно для восстановления жизни в регионе – жители Ливана стали жертвами гуманитарного кризиса, который заставил их покинуть свои дома. 

 «Если кровопролитие в Палестине не прекратится, в регионе не будет мира и спокойствия», – заявил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо решать проблемы с учетом обоих государств. Палестинцы не могут остаться без своей земли, поэтому необходимо устранить эту историческую несправедливость. Турция активно поддерживает все меры для скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

19 декабря 2024 г. агентство Reuters сообщило о том, что Израиль и палестинский «Хамас» приблизились к заключению перемирия. Реализация плана прекращения огня будет осуществляться в три этапа и может начаться в середине января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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