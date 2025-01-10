Глава службы безопасности Южной Кореи Пак Чок-Джун ушел в отставку

Юна отстранили от исполнения президентских обязанностей в декабре 2024 г. в связи с введением им военного положения в республике. Он объявил военное положение вечером 3 декабря. После его объявления к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести пленарное заседание и отменить это решение. 14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент Юну.