Глава службы безопасности Южной Кореи Пак Чок-Джун ушел в отставку
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок принял отставку главы Службы безопасности президента Пак Чон-Джуна. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на минфин республики.
Пак подал в отставку незадолго до того, как пришел на допрос в полицию. Он обвиняется в том, что препятствовал Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) исполнять ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.
Юна отстранили от исполнения президентских обязанностей в декабре 2024 г. в связи с введением им военного положения в республике. Он объявил военное положение вечером 3 декабря. После его объявления к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести пленарное заседание и отменить это решение. 14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент Юну.
Сменившему его на посту президента Хан Док Су импичмент был объявлен всего через две недели, 27 декабря, после того как он нарушил условия назначения судей Конституционного суда.