В Южной Корее парламент объявил импичмент и. о. президента

«Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су менее чем через две недели после того, как он сменил президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент за неудачное введение военного положения», – говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.