В Южной Корее парламент объявил импичмент и. о. президента
Исполняющему обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су был объявлен импичмент парламентом страны, сообщает южнокорейский телеканал MBC.
Поддержали решение большинство депутатов – 192 положительных голоса против нуля. Депутаты от правящей партии не приняли участие в голосовании.
«Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су менее чем через две недели после того, как он сменил президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент за неудачное введение военного положения», – говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.
26 декабря главная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи объявила импичмент Хан Док Су. Решение было принято после нарушения условий Ханом о назначении судей для Конституционного суда. В качестве оснований для импичмента также было названо участие Хана в введении военного положения и его отказ обнародовать два законопроекта о специальных прокурорах.