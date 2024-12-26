Оппозиция Южной Кореи инициировала импичмент и. о. президента
Главная оппозиционная демократическая партия (ДП) Южной Кореи 26 декабря на планерном заседании представила ходатайство об импичменте исполняющего обязанности президента Хана Дак Су, сообщает агентство Yonhap.
ДП заявила, что объявит ему импичмент в случае, если он не одобрит назначение конституционных судей 26 декабря. Решение о начале процедуры было принято после заявления Хана о том, что он не будет назначать судей, пока стороны политического конфликта не придут к компромиссу.
«Демократическая партия пообещала объявить Хану импичмент, если исполняющий обязанности президента не утвердит их назначения, поскольку Национальная ассамблея, контролируемая оппозицией, собирается проголосовать за их назначение», – передает агентство.
Партия планирует вынести предложение об импичменте на голосование во время пленарного заседания 27 декабря. Согласно закону, голосование по импичменту возможно не ранее 24 часов после того, как инициативу представили на пленарной сессии.
4 декабря Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики Юн Сок Ёлю, после объявления им военного положения. Предложение поддержало 204 голоса, против выступили 85 человек, трое воздержались.