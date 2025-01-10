Песков: в заявлениях Трампа о встречах и контактах нет конкретики
Избранный президент США Дональд Трамп не говорил о готовности к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в его заявлениях по поводу будущих встреч пока нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послушайте, никаких там конкретных мыслей не промелькнуло. Просто послушайте, на английском языке сказано – то есть это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты», – сказал он.
9 января Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января.
Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения российско-украинского конфликта.
После победы Трампа на выборах президента США Песков в ноябре 2024 г. не исключил, что Путин может переговорить с Трампом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 г. в Вашингтоне. 7 ноября Путин поздравил Трампа с повторным избранием на пост президента США.