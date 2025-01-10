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Песков: в заявлениях Трампа о встречах и контактах нет конкретики

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп не говорил о готовности к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в его заявлениях по поводу будущих встреч пока нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Послушайте, никаких там конкретных мыслей не промелькнуло. Просто послушайте, на английском языке сказано – то есть это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты», – сказал он.

9 января Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января.

Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения российско-украинского конфликта.

После победы Трампа на выборах президента США Песков в ноябре 2024 г. не исключил, что Путин может переговорить с Трампом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 г. в Вашингтоне. 7 ноября Путин поздравил Трампа с повторным избранием на пост президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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