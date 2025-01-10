Песков: в заявлениях Трампа о встречах и контактах нет конкретики

После победы Трампа на выборах президента США Песков в ноябре 2024 г. не исключил, что Путин может переговорить с Трампом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 г. в Вашингтоне. 7 ноября Путин поздравил Трампа с повторным избранием на пост президента США.