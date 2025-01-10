В Кремле указали на разногласия в подходах оказания помощи Киеву Западом

На Западе все больше противоречий по вопросу оказания военной помощи Киеву, при этом нынешнее руководство США пытается успеть сделать все для продолжения российско-украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на прошедшее заседание контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на авиабазе Рамштайн в Германии.