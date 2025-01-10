В Кремле указали на разногласия в подходах оказания помощи Киеву Западом
На Западе все больше противоречий по вопросу оказания военной помощи Киеву, при этом нынешнее руководство США пытается успеть сделать все для продолжения российско-украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на прошедшее заседание контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на авиабазе Рамштайн в Германии.
«Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом», – сказал Песков.
При этом он признал, что страны все же продолжают поддерживать Украину. Как сообщил ранее президент республики Владимир Зеленский, Киев получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд по итогам заседания контактной группы в Рамштайне.
«Соединенные Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось 8-10 дней, намерены дальше сделать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере, это генеральные линии. Это то, что касается действующей администрации США и их сателлитов, которые присутствовали в Рамштейне», – пояснил Песков.
9 января журнал Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Его подготовили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. При этом Шольц в ходе визита на Украину в начале декабря обещал, что поддержка Киева со стороны Берлина продолжится.