Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле указали на разногласия в подходах оказания помощи Киеву Западом

Ведомости

На Западе все больше противоречий по вопросу оказания военной помощи Киеву, при этом нынешнее руководство США пытается успеть сделать все для продолжения российско-украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на прошедшее заседание контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом», – сказал Песков.

При этом он признал, что страны все же продолжают поддерживать Украину. Как сообщил ранее президент республики Владимир Зеленский, Киев получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд по итогам заседания контактной группы в Рамштайне.

«Соединенные Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось 8-10 дней, намерены дальше сделать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере, это генеральные линии. Это то, что касается действующей администрации США и их сателлитов, которые присутствовали в Рамштейне», – пояснил Песков.

9 января журнал Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Его подготовили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. При этом Шольц в ходе визита на Украину в начале декабря обещал, что поддержка Киева со стороны Берлина продолжится. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных