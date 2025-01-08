Германия и Франция выступили против расширения территории США

Германия и Франция выступили против расширения территории СШАПариж обвинил Трампа в проявлении империализма, Берлин же напомнил об Уставе ООН
Германия выступила против реализации планов избранного американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США, сообщает Reuters.
«Действует благородный принцип Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкских соглашений, согласно которым границы не должны изменяться силой», – заявил представитель МИД Германии.
Министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Софи Прима заявила, что высказывания Трампа относительно Гренландии являются проявлением империализма.
«Мы вместе с европейскими партнерами должны как никогда проявить сознательность, избавиться от наивности, подготовиться, перевооружиться, определить инвестиции в оборону, в цифровую и космическую отрасль. Эти инвестиции позволят защитить Европу и обеспечат ее силу относительно этих блоков», – сказала министр-делегат (цитата по ТАСС).
Ранее днем Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, где Канада обозначена территорией США.
В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а занимавшего должность премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент.
Экс-премьер Трюдо также высказался против идеи Трампа сделать его страну частью США. «Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга», – написал Трюдо в соцальной сети Х.
В ответ на это предприниматель Илон Маск написал в X о неважности слов Трюдо, так как он больше не «губернатор Канады».
В декабре 2024 г. Трамп объявил также о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».
7 января Трамп сообщил, что представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США. Газета The Hill написала, что если избранный президент США реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование, поскольку остров входит в состав Дании – члена Североатлантического альянса.
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.
Однако агентство Reuters 8 января написало, что Эгеде планирует провести переговоры с датским королем в Копенгагене, основной темой станут заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию.
МИД России в лице Марии Захаровой заявил, что Трамп пока еще не вступил в должность президента, поэтому оценивать его высказывания рано. «Когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», – сказала Захарова.