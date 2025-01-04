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The Hill: присоединение Гренландии к США будет означать развал НАТО

Ведомости

Если избранный президент США Дональд Трамп реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование. Об этом сообщила газета The Hill.

«Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена», – сказано в сообщении.

Отмечается, что подобный шаг мог бы быть использован Китаем как оправдание гипотетического вторжения на Тайвань.

В декабре Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – отметил избранный президент.

3 января премьер-министр Гренландии Мут Эгеде сообщил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами. Эгеде добавил, что решение о независимости остается за народом, но не уточнил, когда можно будет провести голосование.

До 1953 г. Гренландия была датской колонией. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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