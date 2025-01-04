The Hill: присоединение Гренландии к США будет означать развал НАТО

3 января премьер-министр Гренландии Мут Эгеде сообщил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами. Эгеде добавил, что решение о независимости остается за народом, но не уточнил, когда можно будет провести голосование.