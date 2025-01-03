Власти Гренландии заявили о намерении получить независимость от Дании

Власти Гренландии заявили о намерении получить независимость от ДанииПо словам местного лидера, региону нужно укреплять сотрудничество с другими государствами
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Его слова приводит Reuters.
«Пришло время, когда мы сами должны сделать шаг и сформировать свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и какие у нас будут торговые партнеры», – сказал Эгеде.
Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими государствами.
По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг.
«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий для сотрудничества, которые можно назвать оковами колониализма, и двигаться вперед», – отметил он.
Эгеде также сказал, что решение о независимости остается за народом Гренландии, но не сказал, когда можно будет провести голосование.
До 1953 г. Гренландия была датской колонией. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.
Reuters отмечает, что в последние годы в Гренландии набирает обороты движение за независимость. Частично это связано с разоблачениями злоупотреблений властей Дании в прошлом веке, включая начавшуюся в 1960 гг. кампанию по принудительному ограничению рождаемости.
В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию. В своей соцсети Truth Social (TS) он написал, что «в целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью». Тогда Эгеде ответил, что остров «не продается».
В 2019 г. Трамп также заявлял, что хочет купить Гренландию. Журналисты портала Axios связали его слова с географическим положением Гренландии в Арктике, за влияние в которой из-за ресурсов ведется «гонка» с другими странами, включая Россию.