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Власти Гренландии заявили о намерении получить независимость от Дании

По словам местного лидера, региону нужно укреплять сотрудничество с другими государствами
Инна Шульгина
Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС
Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Его слова приводит Reuters.

«Пришло время, когда мы сами должны сделать шаг и сформировать свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и какие у нас будут торговые партнеры», – сказал Эгеде.

Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими государствами.

По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг.

«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий для сотрудничества, которые можно назвать оковами колониализма, и двигаться вперед», – отметил он.

Эгеде также сказал, что решение о независимости остается за народом Гренландии, но не сказал, когда можно будет провести голосование.

До 1953 г. Гренландия была датской колонией. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.

Reuters отмечает, что в последние годы в Гренландии набирает обороты движение за независимость. Частично это связано с разоблачениями злоупотреблений властей Дании в прошлом веке, включая начавшуюся в 1960 гг. кампанию по принудительному ограничению рождаемости.

В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию. В своей соцсети Truth Social (TS) он написал, что «в целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью». Тогда Эгеде ответил, что остров «не продается».

В 2019 г. Трамп также заявлял, что хочет купить Гренландию. Журналисты портала Axios связали его слова с географическим положением Гренландии в Арктике, за влияние в которой из-за ресурсов ведется «гонка» с другими странами, включая Россию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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