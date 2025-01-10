Евросоюз перечислил Украине 3 млрд евро от российских активов
Киев получил транш 3 млрд евро в рамках инициативы ERA от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он пояснил, что это первый транш от Евросоюза. Средства пойдут «на приоритетные бюджетные расходы». По инициативе ERA предусмотрено $50 млрд, из которых $20 млрд отправит ЕС, напомнил Шмыгаль.
По его словам, это поможет обеспечить финансовую устойчивость Украины.
9 января стало известно, что Канада направит $305,7 млн на военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет длительность боевых действий.