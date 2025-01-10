9 января стало известно, что Канада направит $305,7 млн на военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет длительность боевых действий.