Канада направит $305,7 млн на военную помощь Украине
Канада выделит Киеву военную помощь в размере 440 млн канадских долларов ($305,7 млн). Это следует из заявления министра обороны страны Уильяма Блэра по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, которая состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии.
Средства будут направлены на закупку снарядов и зимней формы, производство военных беспилотников. Всего с февраля 2022 г. Канада направила на военную помощь Украине свыше 4,5 млрд канадских долларов ($3,13 млрд).
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет длительность боевых действий.