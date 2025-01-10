Глава австрийского МИДа вступил в должность исполняющего обязанности канцлера

Глава австрийского МИДа вступил в должность исполняющего обязанности канцлераШалленберг также продолжит руководить министерством
Глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности канцлера, сообщает Reuters.
При этом Шалленберг продолжит руководить МИДом.
Канцлер и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер ушел в отставку на фоне неудачных коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).
На парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 г. одержала победу правая Австрийская партия свободы (АПС): ей достались 29% голосов избирателей. АНП заняла второе место (26%), третье получила СДПА (21%).
Впоследствии АНП, СДПА и либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, но так и не смогли прийти к соглашению.