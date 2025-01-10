Глава австрийского МИДа вступил в должность исполняющего обязанности канцлера

Впоследствии АНП, СДПА и либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, но так и не смогли прийти к соглашению.