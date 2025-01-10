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Глава австрийского МИДа вступил в должность исполняющего обязанности канцлера

Шалленберг также продолжит руководить министерством
Ведомости

Глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности канцлера, сообщает Reuters.

При этом Шалленберг продолжит руководить МИДом.

Канцлер и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер ушел в отставку на фоне неудачных коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

На парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 г. одержала победу правая Австрийская партия свободы (АПС): ей достались 29% голосов избирателей. АНП заняла второе место (26%), третье получила СДПА (21%).

Впоследствии АНП, СДПА и либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, но так и не смогли прийти к соглашению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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