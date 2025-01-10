WSJ: мемуары Меркель разрушают ее наследие и приводят к отчуждению союзников
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала мемуары в попытке сохранить свое наследие, но книга приводит к обратным результатам и даже отчуждению некоторых ее союзников, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это происходит отчасти потому, что политик отказывается признавать какие-либо ошибки за время своего пребывания на посту с 2005 по 2021 г., отмечает издание.
Мемуары Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» были опубликованы в конце ноября почти на 30 языках. Политические наследники экс-канцлера в Христианско-демократическом союзе заявляют, что огласка мемуаров наносит ущерб их нынешней избирательной кампании. Они обвиняют в своей непопулярности проблемы, унаследованные ими от Меркель.
Немецкая государственная телекомпания ARD, ключевое медиа периода пребывания Меркель у власти, также дала своей публикации о книге заголовок «Много гордости, мало саморефлексии».
Почетный профессор истории Кембриджского университета Ричард Эванс в рецензии указал, что мемуары Меркель свидетельствуют о ее ограниченном восприятии политических реалий, отмечает WSJ. По данным издания, самую бурную реакцию на книгу вызвал отказ бывшего канцлера пересмотреть свою политику в отношении Украины. В частности, в мемуарах она пишет, что выступала против приема Киева в НАТО из опасений за безопасность альянса. По мнению Меркель, из-за этой позиции ее сделали «козлом отпущения» в российско-украинском конфликте.