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WSJ: мемуары Меркель разрушают ее наследие и приводят к отчуждению союзников

Ведомости

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала мемуары в попытке сохранить свое наследие, но книга приводит к обратным результатам и даже отчуждению некоторых ее союзников, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это происходит отчасти потому, что политик отказывается признавать какие-либо ошибки за время своего пребывания на посту с 2005 по 2021 г., отмечает издание.

Мемуары Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» были опубликованы в конце ноября почти на 30 языках. Политические наследники экс-канцлера в Христианско-демократическом союзе заявляют, что огласка мемуаров наносит ущерб их нынешней избирательной кампании. Они обвиняют в своей непопулярности проблемы, унаследованные ими от Меркель.

Немецкая государственная телекомпания ARD, ключевое медиа периода пребывания Меркель у власти, также дала своей публикации о книге заголовок «Много гордости, мало саморефлексии».

Почетный профессор истории Кембриджского университета Ричард Эванс в рецензии указал, что мемуары Меркель свидетельствуют о ее ограниченном восприятии политических реалий, отмечает WSJ. По данным издания, самую бурную реакцию на книгу вызвал отказ бывшего канцлера пересмотреть свою политику в отношении Украины. В частности, в мемуарах она пишет, что выступала против приема Киева в НАТО из опасений за безопасность альянса. По мнению Меркель, из-за этой позиции ее сделали «козлом отпущения» в российско-украинском конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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