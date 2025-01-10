WSJ: мемуары Меркель разрушают ее наследие и приводят к отчуждению союзников

Почетный профессор истории Кембриджского университета Ричард Эванс в рецензии указал, что мемуары Меркель свидетельствуют о ее ограниченном восприятии политических реалий, отмечает WSJ. По данным издания, самую бурную реакцию на книгу вызвал отказ бывшего канцлера пересмотреть свою политику в отношении Украины. В частности, в мемуарах она пишет, что выступала против приема Киева в НАТО из опасений за безопасность альянса. По мнению Меркель, из-за этой позиции ее сделали «козлом отпущения» в российско-украинском конфликте.