Меркель назвала себя «козлом отпущения» в украинском конфликте

На саммите НАТО в Бухаресте Меркель не поддержала ускоренное вступление Украины в альянс. Позднее она пояснила в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.