Меркель назвала себя «козлом отпущения» в украинском конфликте
Бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель сделали «козлом отпущения» в российско-украинском конфликте из-за ее позиции по вступлению Украины в НАТО. Об этом политик рассказала в интервью Der Spiegel.
«Это не просто чувство, это правда. [президент Украины] Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу <...>, явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте является причиной смертей», – сказала Меркель, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя «козлом отпущения» в конфликте Украины и РФ.
На саммите НАТО в Бухаресте Меркель не поддержала ускоренное вступление Украины в альянс. Позднее она пояснила в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.
В интервью Der Spiegel Меркель не согласилась с Зеленским насчет тех событий, но подчеркнула, что «восхищается» украинским президентом. Она напомнила, что не раз предупреждала, в том числе в и в Бухаресте, что президент РФ Владимир Путина считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века.
«Из этого он приходит к выводу, что существует экзистенциальная угроза для России, и пытается, где это возможно, держать под контролем другие бывшие советские республики, разжигая конфликты», – сказала экс-канцлер.
Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 г. В ноябре 2024 г. в мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit, она заявила, что выступала против приема Киева в НАТО из опасений за безопасность альянса.