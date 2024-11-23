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Меркель назвала себя «козлом отпущения» в украинском конфликте

Ведомости

Бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель сделали «козлом отпущения» в российско-украинском конфликте из-за ее позиции по вступлению Украины в НАТО. Об этом политик рассказала в интервью Der Spiegel.

«Это не просто чувство, это правда. [президент Украины] Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу <...>, явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте является причиной смертей», – сказала Меркель, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя «козлом отпущения» в конфликте Украины и РФ.

На саммите НАТО в Бухаресте Меркель не поддержала ускоренное вступление Украины в альянс. Позднее она пояснила в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», что прием нового члена альянса должен принести безопасность не только ему, но и самому НАТО. Именно поэтому, по ее словам, существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата в члены альянса.

В интервью Der Spiegel Меркель не согласилась с Зеленским насчет тех событий, но подчеркнула, что «восхищается» украинским президентом. Она напомнила, что не раз предупреждала, в том числе в и в Бухаресте, что президент РФ Владимир Путина считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века. 

«Из этого он приходит к выводу, что существует экзистенциальная угроза для России, и пытается, где это возможно, держать под контролем другие бывшие советские республики, разжигая конфликты», – сказала экс-канцлер.

Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 г. В ноябре 2024 г. в мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954-2021», выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit, она заявила, что выступала против приема Киева в НАТО из опасений за безопасность альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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