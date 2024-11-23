Меркель: Киев не может в одиночку принимать решение о переговорах с Россией
Союзники Украины должны вместе с ней решить, когда можно начинать переговоры с Россией об окончании конфликта, Киев не может принимать такие решения в одиночку, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Corriere della Sera.
Переговоры нельзя вести «через голову» Украины, подчеркнула Меркель.
«В то же время, однако, я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решить, когда можно будет обсудить дипломатическое решение с Россией. Киев не может принимать решения в одиночку. Поскольку я больше не занимаюсь политикой, я не могу сказать, когда это произойдет», – сказала экс-канцлер.
15 ноября президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе германской стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Позднее Берлин объявил о новом пакете военной помощи Киеву. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для боевых машин пехоты Marder, четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и три танка для разминирования Wisent 1 с запчастями, сообщалось на сайте правительства страны.