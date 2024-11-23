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Меркель: Киев не может в одиночку принимать решение о переговорах с Россией

Ведомости

Союзники Украины должны вместе с ней решить, когда можно начинать переговоры с Россией об окончании конфликта, Киев не может принимать такие решения в одиночку, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Corriere della Sera.

Переговоры нельзя вести «через голову» Украины, подчеркнула Меркель.

«В то же время, однако, я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решить, когда можно будет обсудить дипломатическое решение с Россией. Киев не может принимать решения в одиночку. Поскольку я больше не занимаюсь политикой, я не могу сказать, когда это произойдет», – сказала экс-канцлер.

15 ноября президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе германской стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. Позднее Берлин объявил о новом пакете военной помощи Киеву. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для боевых машин пехоты Marder, четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и три танка для разминирования Wisent 1 с запчастями, сообщалось на сайте правительства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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