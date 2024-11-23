Меркель: Киев не может в одиночку принимать решение о переговорах с Россией

«В то же время, однако, я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решить, когда можно будет обсудить дипломатическое решение с Россией. Киев не может принимать решения в одиночку. Поскольку я больше не занимаюсь политикой, я не могу сказать, когда это произойдет», – сказала экс-канцлер.