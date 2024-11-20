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Берлин объявил о новом пакете военной помощи Киеву

Ведомости

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для боевых машин пехоты Marder, четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и три танка для разминирования Wisent 1 с запчастями, сообщается на сайте правительства страны.

Кроме того, в новый пакет вошли 8000 патронов калибра 40 мм, 47 бронированных автомобилей повышенной проходимости, радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, 41 000 снарядов калибра 155 мм, два мостоукладчика Beaver с запчастями, три минных плуга, восемь десантных машин Caracal, шесть танкотранспортеров M1070 Oshkosh, разведывательные дроны и др.

18 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и применения немецкого оружия для ударов вглубь российской территории.

15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе германской стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что разговор был весьма откровенным. По словам представителя Кремля, у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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