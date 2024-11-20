Берлин объявил о новом пакете военной помощи Киеву
Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для боевых машин пехоты Marder, четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и три танка для разминирования Wisent 1 с запчастями, сообщается на сайте правительства страны.
Кроме того, в новый пакет вошли 8000 патронов калибра 40 мм, 47 бронированных автомобилей повышенной проходимости, радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, 41 000 снарядов калибра 155 мм, два мостоукладчика Beaver с запчастями, три минных плуга, восемь десантных машин Caracal, шесть танкотранспортеров M1070 Oshkosh, разведывательные дроны и др.
18 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и применения немецкого оружия для ударов вглубь российской территории.
15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе германской стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что разговор был весьма откровенным. По словам представителя Кремля, у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.