В Таджикистане введен мораторий на проверки бизнеса до 2027 года
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому на территории страны вводится мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства за исключением проверок налоговыми органами, сообщается в Telegram-канале президента.
Указ подписан в рамках государственной поддержки предпринимательской деятельности, создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и новых рабочих мест. Подобные моратории в Таджикистане уже вводились в 2008, 2011, 2018 и 2022 гг. Тогда введение меры сказалось благоприятно на экономике страны. Решение о моратории регулируется законом республики «О моратории на проверки субъектов предпринимательства».
Согласно положениям закона, в период действия моратория на проверки приостанавливается действие положений законодательства Республики Таджикистан, касающихся проверок деятельности субъектов предпринимательства.
Мораторий продлится до 1 января 2027 г. В течение месяца правительство Таджикистана обязано предоставить Рахмону соответствующий правовой акт.
Согласно исследованию агентства АКРА «Между Востоком и Западом», среди всех стран Центральной Азии Таджикистан развивается наиболее динамично благодаря быстрому росту населения.