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В Таджикистане введен мораторий на проверки бизнеса до 2027 года

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому на территории страны вводится мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства за исключением проверок налоговыми органами, сообщается в Telegram-канале президента.

Указ подписан в рамках государственной поддержки предпринимательской деятельности, создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и новых рабочих мест. Подобные моратории в Таджикистане уже вводились в 2008, 2011, 2018 и 2022 гг. Тогда введение меры сказалось благоприятно на экономике страны. Решение о моратории регулируется законом республики «О моратории на проверки субъектов предпринимательства».

Согласно положениям закона, в период действия моратория на проверки приостанавливается действие положений законодательства Республики Таджикистан, касающихся проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Мораторий продлится до 1 января 2027 г. В течение месяца правительство Таджикистана обязано предоставить Рахмону соответствующий правовой акт.

Согласно исследованию агентства АКРА «Между Востоком и Западом», среди всех стран Центральной Азии Таджикистан развивается наиболее динамично благодаря быстрому росту населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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