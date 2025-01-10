В Таджикистане введен мораторий на проверки бизнеса до 2027 года

Указ подписан в рамках государственной поддержки предпринимательской деятельности, создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и новых рабочих мест. Подобные моратории в Таджикистане уже вводились в 2008, 2011, 2018 и 2022 гг. Тогда введение меры сказалось благоприятно на экономике страны. Решение о моратории регулируется законом республики «О моратории на проверки субъектов предпринимательства».