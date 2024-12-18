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/ Экономика

Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономике

Но безработица среди молодежи держит регион в напряжении, указывают эксперты
Яков Тимаков
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Рост населения в Центральной Азии (ЦА) и полноценный демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона. На это обратили внимание эксперты агентства АКРА в исследовании «Между Востоком и Западом», посвященном пяти государствам: Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Киргизии – авторы объединили их аббревиатурой ЦА-5. Средние темпы прироста населения за последние три десятилетия, согласно подсчетам аналитиков, составили 1–2% в год. Если в 1991 г. регион населял 51 млн человек, то к началу 2024 г. количество жителей достигло 81 млн.

В этом 33-летнем периоде исключение составили только две страны, где фиксировалось сокращение числа граждан, – это Киргизия в 1994 г. и Казахстан в период 1992–2001 гг., отмечают эксперты. Тогда отток населения был спровоцирован распадом СССР, за которым последовал экономический кризис. В целом же, как подчеркивается в исследовании, продолжительность жизни в странах ЦА растет, а ее качество улучшается. Например, в 1992 г. диапазон ожидаемой продолжительности жизни варьировался от 55 лет в Таджикистане до 68 лет в Киргизии, тогда как в 2021 г. нижняя граница – это 69 лет в Туркменистане, а верхняя – 72 года в Киргизии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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