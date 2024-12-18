Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономике

Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономикеНо безработица среди молодежи держит регион в напряжении, указывают эксперты
Рост населения в Центральной Азии (ЦА) и полноценный демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона. На это обратили внимание эксперты агентства АКРА в исследовании «Между Востоком и Западом», посвященном пяти государствам: Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Киргизии – авторы объединили их аббревиатурой ЦА-5. Средние темпы прироста населения за последние три десятилетия, согласно подсчетам аналитиков, составили 1–2% в год. Если в 1991 г. регион населял 51 млн человек, то к началу 2024 г. количество жителей достигло 81 млн.
В этом 33-летнем периоде исключение составили только две страны, где фиксировалось сокращение числа граждан, – это Киргизия в 1994 г. и Казахстан в период 1992–2001 гг., отмечают эксперты. Тогда отток населения был спровоцирован распадом СССР, за которым последовал экономический кризис. В целом же, как подчеркивается в исследовании, продолжительность жизни в странах ЦА растет, а ее качество улучшается. Например, в 1992 г. диапазон ожидаемой продолжительности жизни варьировался от 55 лет в Таджикистане до 68 лет в Киргизии, тогда как в 2021 г. нижняя граница – это 69 лет в Туркменистане, а верхняя – 72 года в Киргизии.