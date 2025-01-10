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Болгарская партия заявила о намерении забрать Южную Бессарабию у Украины

Ведомости

Болгария должна вернуть Южную Бессарабию, которая входит в Одесскую область Украины, а также Македонию, заявил лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

«Более 450 лет в болгарском государстве, коренным населением этого региона являются болгары, даже по сей день – большинство населения. Для сравнения – Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года. Поэтому нет ничего более логичного, чем объединение Болгарии и Македонии в одно общее государство и возвращение Южной Бессарабии обратно Болгарии», – заявил он на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, Костадинов подчеркнул, что претензии избранного президента США Дональда Трампа к Канаде и Панамскому каналу «вполне обоснованы». Он уточнил, что у США и Канады – общая история, язык и происхождение, а Панамским каналом Соединенные штаты владели до 1979 г.

«Именно поэтому "Возрождение" полностью поддерживает претензии новоизбранного американского президента», – заключил он.

Это заявление прокомментировало украинское посольство в Болгарии. Оно призывает власти Болгарии осудить слова лидера партии, называя их «пропагандой».

МИД Македонии также осудили высказывания Костадинова.

«Мы ожидаем, что такое неуместное заявление Костадинова будет отвергнуто официальной Софией как не соответствующее духу и времени, в котором мы живем, европейским стандартам, которые мы категорически уважаем, и противоречащее нашим усилиям по обеспечению прочного мира, безопасности и процветания в Европе и за ее пределами», – заявили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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