Болгарская партия заявила о намерении забрать Южную Бессарабию у Украины

«Более 450 лет в болгарском государстве, коренным населением этого региона являются болгары, даже по сей день – большинство населения. Для сравнения – Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года. Поэтому нет ничего более логичного, чем объединение Болгарии и Македонии в одно общее государство и возвращение Южной Бессарабии обратно Болгарии», – заявил он на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .