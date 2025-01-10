В Словакии прошел митинг в поддержку политики Фицо в отношении России
В Словакии прошел автомобильный пробег в поддержку действий премьер-министра Роберта Фицо в отношении России, сообщают «РИА Новости».
Словацкий активист Марек Шоун заявил, что организовал акцию для того, чтобы поддержать Фицо, который способствует нормализации отношений с Москвой.
Изначально участники акции планировали провести митинг рядом со зданием правительства Словакии, где также проходила акция в поддержку Украины и с критикой Фицо за его визит в Россию 22 декабря 2024 г. Однако полиция перенаправила пророссийский автопробег на соседнюю улицу. Тем не менее, акция прошла успешно.
Как сообщают «РИА Новости», в акции приняли участие около 100 автомобилей.
10 января Фицо сообщал, что Словакия готова ввести против Украины экономические и политические санкции из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.
Кроме того, Фицо посетил Москву в декабре 2024 г. и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.