В Словакии прошел митинг в поддержку политики Фицо в отношении России

Кроме того, Фицо посетил Москву в декабре 2024 г. и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.