США отказали дипломатам РФ в поездке на памятную церемонию в Элизабет-Сити

В начале октября 2024 г. Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла РФ в США и вернулся в Россию. Перед этим он сообщил, что получил угрозы физической расправы, как и ряд российских дипломатов в США. Он также указывал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение новых ограничений в отношении российских журналистов.