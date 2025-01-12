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США отказали дипломатам РФ в поездке на памятную церемонию в Элизабет-Сити

Ведомости

Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки российских дипломатов в Элизабет-Сити (штата Северная Каролина) для проведения церемонии в память об участниках проекта «Зебра» по перегону в СССР гидросамолетов типа «Каталина». Об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале. 

В посольстве назвали проект «Зебра» одним из « боевого братства СССР и США», напомнив, что 11 января 1945 г. при взлете с реки Пасквотанк произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четверо советских военнослужащих и британский штурман.

В 80-ю годовщину тех событий потомки отдали дань уважения доблести и мужеству летчиков, опустив в Элизабет-Сити на воду алые гвоздики. В США же, указали в посольстве, стремятся «предать забвению» факты сотрудничества двух держав в годы Второй мировой войны.

«Яркое подтверждение – отказ в согласовании поездки росдипломатов в г.Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», – говорится в сообщении.

В начале октября 2024 г. Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла РФ в США и вернулся в Россию. Перед этим он сообщил, что получил угрозы физической расправы, как и ряд российских дипломатов в США. Он также указывал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение новых ограничений в отношении российских журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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