США отказали дипломатам РФ в поездке на памятную церемонию в Элизабет-Сити
Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки российских дипломатов в Элизабет-Сити (штата Северная Каролина) для проведения церемонии в память об участниках проекта «Зебра» по перегону в СССР гидросамолетов типа «Каталина». Об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.
В посольстве назвали проект «Зебра» одним из « боевого братства СССР и США», напомнив, что 11 января 1945 г. при взлете с реки Пасквотанк произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четверо советских военнослужащих и британский штурман.
В 80-ю годовщину тех событий потомки отдали дань уважения доблести и мужеству летчиков, опустив в Элизабет-Сити на воду алые гвоздики. В США же, указали в посольстве, стремятся «предать забвению» факты сотрудничества двух держав в годы Второй мировой войны.
«Яркое подтверждение – отказ в согласовании поездки росдипломатов в г.Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», – говорится в сообщении.
В начале октября 2024 г. Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла РФ в США и вернулся в Россию. Перед этим он сообщил, что получил угрозы физической расправы, как и ряд российских дипломатов в США. Он также указывал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение новых ограничений в отношении российских журналистов.