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ВС России взяли под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС) в ходе спецоперации на Украине взяли под свой контроль населенный пункт Янтарное Донецкой Народной республики (ДНР) и село Калиново Харьковской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 

Янтарное в ходе активных наступательных действий заняли подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Группировка также нанесла поражение силам нескольких украинских бригад в районах десяти населенных пунктов ДНР.

В Харьковской области село Калиново перешло под контроль российской армии в результате наступления подразделений группировки войск «Запад». Боевые действия велись в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановки и села Торское ДНР. Уничтожены два склада боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны.

За последние сутки ВС РФ поразили авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 139 районах. Средства ПВО сбили 55 БПЛА самолетного типа, следует из сводки.

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил с этим событием военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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