ВС России взяли под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
Российские Вооруженные силы (ВС) в ходе спецоперации на Украине взяли под свой контроль населенный пункт Янтарное Донецкой Народной республики (ДНР) и село Калиново Харьковской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Янтарное в ходе активных наступательных действий заняли подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Группировка также нанесла поражение силам нескольких украинских бригад в районах десяти населенных пунктов ДНР.
В Харьковской области село Калиново перешло под контроль российской армии в результате наступления подразделений группировки войск «Запад». Боевые действия велись в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановки и села Торское ДНР. Уничтожены два склада боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны.
За последние сутки ВС РФ поразили авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 139 районах. Средства ПВО сбили 55 БПЛА самолетного типа, следует из сводки.
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил с этим событием военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.