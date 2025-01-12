ВС России взяли под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

В Харьковской области село Калиново перешло под контроль российской армии в результате наступления подразделений группировки войск «Запад». Боевые действия велись в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановки и села Торское ДНР. Уничтожены два склада боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны.