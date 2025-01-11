Российские военные взяли под контроль Шевченко в ДНР

Оборонное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников. Над Черным морем сбили 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.