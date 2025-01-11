Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Российские военные взяли под контроль Шевченко в ДНР

Министр обороны поблагодарил командование и личный состав за выполнение боевых задач
Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность украинских военных и военно-промышленного комплекса, скопления живой силы и техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены пять снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с установлением контроля над населенном пунктом Шевченко. Он поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Оборонное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников. Над Черным морем сбили 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.

6 января российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Даченское в ДНР и наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса – городом Курахово.

По данным Минобороны, в 2024 г. военные взяли под контроль 214 населенных пунктов в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешли 157 сел и городов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных