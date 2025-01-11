Российские военные взяли под контроль Шевченко в ДНР

Российские военные взяли под контроль Шевченко в ДНРМинистр обороны поблагодарил командование и личный состав за выполнение боевых задач
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность украинских военных и военно-промышленного комплекса, скопления живой силы и техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены пять снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с установлением контроля над населенном пунктом Шевченко. Он поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Оборонное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников. Над Черным морем сбили 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.
6 января российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Даченское в ДНР и наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса – городом Курахово.
По данным Минобороны, в 2024 г. военные взяли под контроль 214 населенных пунктов в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешли 157 сел и городов.