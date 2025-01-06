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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Даченское в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Даченское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, места хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 115 дронов самолетного типа.

6 января оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса – города Курахово. Отмечалось, что после установления контроля над городом российские военные вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР.

В ночь на 6 января российские дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 12 украинских беспилотников. Семь дронов сбили над Курской областью, по два БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской, один – над Крымом.

По данным Минобороны России, в 2024 г. военнослужащие установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешли 157 сел и городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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