ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Даченское в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Даченское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, места хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 115 дронов самолетного типа.
6 января оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса – города Курахово. Отмечалось, что после установления контроля над городом российские военные вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР.
В ночь на 6 января российские дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 12 украинских беспилотников. Семь дронов сбили над Курской областью, по два БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской, один – над Крымом.
По данным Минобороны России, в 2024 г. военнослужащие установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешли 157 сел и городов.