Над российскими регионами ночью сбили 85 БПЛА

Больше всего БПЛА сбили над Черным морем (31), по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному дрону уничтожено над Крымом и Курской областью.