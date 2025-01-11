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Над российскими регионами ночью сбили 85 БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 

Больше всего БПЛА сбили над Черным морем (31), по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному дрону уничтожено над Крымом и Курской областью.

БПЛА ночью врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области, есть пострадавшие. Жителей готов принять пункт временного размещения, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

В Воронежской и Белгородской областях после ночной атаки, по данным властей, пострадавших нет.  В результате падения обломков БПЛА в белгородском поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. Другие главы российских регионов пока не комментировали инциденты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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