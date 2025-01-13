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Экс-премьер Канады призвал Трампа «как старик старика» опомниться

Ведомости

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен призвал избранного президента США Дональда Трампа опомниться в связи с его заявлениями о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам. Он назвал рассуждения Трампа совершенно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами суверенитету Канады. Об этом он написал в колонке по случаю своего 91-летия, опубликованной в Globe and Mail.

«Дональду Трампу, от одного старика к другому: опомнись! С чего вы взяли, что канадцы откажутся от лучшей страны в мире – а мы, без сомнения, таковой и являемся – ради присоединения к Соединенным Штатам?» – задал вопрос Кретьен.

По словам бывшего премьера, канадцы ценят свою независимость и социальную систему страны и, несмотря на кажущуюся покладистость, у них «есть хребет и твердость».

«Каждый раз, когда мистер Трамп открывает рот, он создает для всех нас новых союзников. Так что давайте организуемся! Чтобы дать отпор большому и сильному хулигану, нужна сила в количестве. Суть в том, чтобы не ждать в ужасе следующего удара Дональда Трампа. Нужно построить страну и международное сообщество, которые смогут противостоять этим ударам», – призвал Кретьен.

Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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