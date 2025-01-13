Экс-премьер Канады призвал Трампа «как старик старика» опомниться
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен призвал избранного президента США Дональда Трампа опомниться в связи с его заявлениями о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам. Он назвал рассуждения Трампа совершенно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами суверенитету Канады. Об этом он написал в колонке по случаю своего 91-летия, опубликованной в Globe and Mail.
«Дональду Трампу, от одного старика к другому: опомнись! С чего вы взяли, что канадцы откажутся от лучшей страны в мире – а мы, без сомнения, таковой и являемся – ради присоединения к Соединенным Штатам?» – задал вопрос Кретьен.
По словам бывшего премьера, канадцы ценят свою независимость и социальную систему страны и, несмотря на кажущуюся покладистость, у них «есть хребет и твердость».
«Каждый раз, когда мистер Трамп открывает рот, он создает для всех нас новых союзников. Так что давайте организуемся! Чтобы дать отпор большому и сильному хулигану, нужна сила в количестве. Суть в том, чтобы не ждать в ужасе следующего удара Дональда Трампа. Нужно построить страну и международное сообщество, которые смогут противостоять этим ударам», – призвал Кретьен.
Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.