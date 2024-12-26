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Трамп пообещал Канаде снижение налогов на 60% после присоединения к США

Ведомости

Если Канада примет решение стать 51-м штатом США, налоги в стране снизятся более чем на 60%. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

«Также [желаю счастливого Рождества] губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которой слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги снизятся более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире», – пообещал Трамп, добавив, что то же самое можно адресовать жителям Гренландии, «которая нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности».

Трамп также иронично пожелал счастливого Рождества «замечательным солдатам Китая», которые «с любовью, но незаконно» эксплуатируют Панамский канал, при строительстве которого 110 лет назад США потеряли 38 000 человек, «всегда следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в «ремонт», но при этом не имели абсолютно никакого права говорить о чем бы то ни было».

26 ноября New York Times сообщала о телефонном звонке премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональду Трампу после угроз нового американского лидера повысить пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая. Трамп 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

22 декабря Трамп затронул тему Панамского канала, который был построен США в начале XX в. и передан Панаме в 1999 г. Политик подчеркнул, что его администрация не допустит, чтобы канал «попал не в те руки». Избранный президент Америки считает плату за пользование услугами канала слишком высокой. «Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования [передачи канала Панаме] не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал он. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил передачу Панамского канала США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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