Президент Панамы исключил передачу Панамского канала США

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, он назвал взимаемые Панамой тарифы за проход через канал позором и пообещал действовать решительно. Трамп подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли и национальной безопасности, а США обеспечивают более 72% всех проходов по нему. Он добавил, что канал играет ключевую роль в оперативном развертывании Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.