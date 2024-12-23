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Президент Панамы исключил передачу Панамского канала США

Ведомости

Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, это не подлежит обсуждению. Об этом говорится в заявлении страны Хосе Рауля Мулино.

«Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», – заявил Мулино.

Он напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 г. согласовали роспуск бывшей зоны канала, признание панамского суверенитета и полную передачу канала Панаме, что завершилось 31 декабря 1999 г. Эти договоры также устанавливают постоянный нейтралитет канала, гарантируя его открытое и безопасное функционирование для всех стран, – к договору присоединились более 40 государств. Канал эксплуатировался и расширялся по решению панамцев и «сегодня представляет собой огромный актив, который приносит миллиарды долларов в нашу экономику», подчеркнул президент.

«Любая позиция, свидетельствующая об обратном, не имеет ни юридической силы, ни положения на земле. Наш канал призван служить человечеству и торговле. Это одна из великих ценностей, которую мы, панамцы, предлагаем миру, давая международному сообществу гарантию того, что мы не будем принимать участия или быть активным участником какого-либо конфликта», – подчеркнул Мулино.

Президент Панамы отметил, что «тарифы – это не прихоть», они «устанавливаются публично и в ходе открытых слушаний с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в обслуживании и модернизации межокеанского водного пути».

«Панама уважает другие страны и требует уважения к себе. С новым правительством Соединенных Штатов я стремлюсь сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения. Вопросы безопасности, такие как нелегальная миграция, наркоторговля и организованная преступность, должны быть приоритетными в нашей двусторонней повестке дня, поскольку они представляют собой реальную угрозу, которая должна вызывать у нас серьезную озабоченность», – пояснил Мулино.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, он назвал взимаемые Панамой тарифы за проход через канал позором и пообещал действовать решительно. Трамп подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли и национальной безопасности, а США обеспечивают более 72% всех проходов по нему. Он добавил, что канал играет ключевую роль в оперативном развертывании Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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