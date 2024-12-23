Президент Панамы исключил передачу Панамского канала США
Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, это не подлежит обсуждению. Об этом говорится в заявлении страны Хосе Рауля Мулино.
«Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», – заявил Мулино.
Он напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 г. согласовали роспуск бывшей зоны канала, признание панамского суверенитета и полную передачу канала Панаме, что завершилось 31 декабря 1999 г. Эти договоры также устанавливают постоянный нейтралитет канала, гарантируя его открытое и безопасное функционирование для всех стран, – к договору присоединились более 40 государств. Канал эксплуатировался и расширялся по решению панамцев и «сегодня представляет собой огромный актив, который приносит миллиарды долларов в нашу экономику», подчеркнул президент.
«Любая позиция, свидетельствующая об обратном, не имеет ни юридической силы, ни положения на земле. Наш канал призван служить человечеству и торговле. Это одна из великих ценностей, которую мы, панамцы, предлагаем миру, давая международному сообществу гарантию того, что мы не будем принимать участия или быть активным участником какого-либо конфликта», – подчеркнул Мулино.
Президент Панамы отметил, что «тарифы – это не прихоть», они «устанавливаются публично и в ходе открытых слушаний с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в обслуживании и модернизации межокеанского водного пути».
«Панама уважает другие страны и требует уважения к себе. С новым правительством Соединенных Штатов я стремлюсь сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения. Вопросы безопасности, такие как нелегальная миграция, наркоторговля и организованная преступность, должны быть приоритетными в нашей двусторонней повестке дня, поскольку они представляют собой реальную угрозу, которая должна вызывать у нас серьезную озабоченность», – пояснил Мулино.
22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, он назвал взимаемые Панамой тарифы за проход через канал позором и пообещал действовать решительно. Трамп подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли и национальной безопасности, а США обеспечивают более 72% всех проходов по нему. Он добавил, что канал играет ключевую роль в оперативном развертывании Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.