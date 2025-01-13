Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива мазута

15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. В тот же день Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы для координации работ по ликвидации последствий ЧП. Ее руководителем был назначен вице-премьер Виталий Савельев. В группу также вошли главы Минприроды, Минтранса, Росморречфлота, губернаторы Республики Крым и Краснодарского края, представители МЧС, Росприроднадзора и других ведомств.