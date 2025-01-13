Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива мазутаПремьер-министр призвал власти оперативно восстановить экосистему Черноморского побережья
После разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, который случился из-за крушения двух танкеров почти месяц назад, необходимо оперативно восстановить экосистему Черного моря и российского побережья. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. На заседании чиновники обсуждали работу созданной 10 января правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
«Коллеги, очень важно как можно скорее восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Очистить от загрязнения и сделать все необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов», – сказал Мишустин.
Он также поручил вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. В тот же день Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы для координации работ по ликвидации последствий ЧП. Ее руководителем был назначен вице-премьер Виталий Савельев. В группу также вошли главы Минприроды, Минтранса, Росморречфлота, губернаторы Республики Крым и Краснодарского края, представители МЧС, Росприроднадзора и других ведомств.
26 декабря глава МЧС России Александр Куренков предложил ввести режим ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными.
9 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море и отметил, что предпринимаемых сейчас властями мер недостаточно. В связи с этим он поручил создать правительственную комиссию под руководством глав министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы.
Новая правкомиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧС была создана Мишустиным 10 января, а распоряжение о рабочей комиссии от 15 декабря признано утратившим силу. Правкомиссию также возглавляет Савельев. В нее вошли главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Росморречфлота, «Роскосмоса», губернаторы Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края, начальник главного штаба войск нацгвардии РФ – замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии, представители Минобороны, Минэкономразвития, Минэнергетики, МВД, Минздрава и др.