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Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все украинские БПЛА. Обслуживающий персонал компрессорной станции не пострадал, разрушений нет. В результате падения осколков дрона незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории станции. Дежурные расчеты по аварийному реагированию «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено.

Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

«Турецкий поток» по итогам 2024 г. стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В 2024 г. поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы увеличились на 23% до 16,7 млрд куб. м.

1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию. О намерении не продлевать контракт неоднократно заявляли на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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