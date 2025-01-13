Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»

«Турецкий поток» по итогам 2024 г. стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В 2024 г. поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы увеличились на 23% до 16,7 млрд куб. м.