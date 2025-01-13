Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все украинские БПЛА. Обслуживающий персонал компрессорной станции не пострадал, разрушений нет. В результате падения осколков дрона незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории станции. Дежурные расчеты по аварийному реагированию «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено.
Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.
«Турецкий поток» по итогам 2024 г. стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В 2024 г. поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы увеличились на 23% до 16,7 млрд куб. м.
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию. О намерении не продлевать контракт неоднократно заявляли на Украине.