В Белоруссии запретили продажу печенья «Картошка» и орешков со сгущенкой из РФ

В декабре 2024 г. Госстандарт республики включил в реестр опасной продукции гречневую крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям техрегламентов таможенного союза. На упаковке указано, что крупа разваривается за 25 минут, на деле же на это требуется 29 минут. 3 января к продаже в Белоруссии запретили произведенную в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. Причина, в том числе, в слишком долгой варке.