В Белоруссии запретили продажу печенья «Картошка» и орешков со сгущенкой из РФ
Госстандарт Белоруссии признал опасной продукцией печенье «Картошка», произведенное ООО ПТК «Колос» в Челябинске, и орешки с вареной сгущенкой, выпускаемые ООО «Капитал» в Пензе. Продукты запрещены к ввозу и обращению, сообщает портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».
Российская «Картошка», по данным Госстандарта Белоруссии, не соответствует техрегламентам таможенного союза по безопасности. Поясняется, что при производстве печенья применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2,40 г/кг, что в 1,2 раза превышает максимально допустимое значение (2 г/кг).
Утверждается, что печенье сдобное торговой марки «Любимая лавка» – «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» – также может не соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза. Продукт содержит заявленный в маркировке консервант бензоат натрия Е211, недопустимый для использования при производстве молокосодержащих продуктов и мучных кондитерских изделий.
В декабре 2024 г. Госстандарт республики включил в реестр опасной продукции гречневую крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям техрегламентов таможенного союза. На упаковке указано, что крупа разваривается за 25 минут, на деле же на это требуется 29 минут. 3 января к продаже в Белоруссии запретили произведенную в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. Причина, в том числе, в слишком долгой варке.