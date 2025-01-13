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В Белоруссии запретили продажу печенья «Картошка» и орешков со сгущенкой из РФ

Ведомости

Госстандарт Белоруссии признал опасной продукцией печенье «Картошка», произведенное ООО ПТК «Колос» в Челябинске, и орешки с вареной сгущенкой, выпускаемые ООО «Капитал» в Пензе. Продукты запрещены к ввозу и обращению, сообщает портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Российская «Картошка», по данным Госстандарта Белоруссии, не соответствует техрегламентам таможенного союза по безопасности. Поясняется, что при производстве печенья применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2,40 г/кг, что в 1,2 раза превышает максимально допустимое значение (2 г/кг).

Утверждается, что печенье сдобное торговой марки «Любимая лавка» – «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» – также может не соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза. Продукт содержит заявленный в маркировке консервант бензоат натрия Е211, недопустимый для использования при производстве молокосодержащих продуктов и мучных кондитерских изделий.

В декабре 2024 г. Госстандарт республики включил в реестр опасной продукции гречневую крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям техрегламентов таможенного союза. На упаковке указано, что крупа разваривается за 25 минут, на деле же на это требуется 29 минут. 3 января к продаже в Белоруссии запретили произведенную в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. Причина, в том числе, в слишком долгой варке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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