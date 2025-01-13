Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин провел встречу с гендиректором РФПИ Дмитриевым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, сообщается на официальном сайте президента России.

Главными темами стали текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Дмитриев рассказал, что за последние два года фонд проинвестировал 250 млн руб., привлек 36 млрд евро иностранного капитала в российскую экономику, из которых 90% – из дружественных стран.

По поручению Путина фонд также занимается созданием фонда промышленности в нефтегазовой отрасли для инвестирования в технологии для нефти и газа с крупнейшими компаниями в данной сфере. Директор фонда подчеркнул вклад в сферу ИИ – фонд привлек 50 млрд руб. от иностранных партнеров для проектов ИИ. Благодаря успехам в сфере здравоохранения, таким как совместная работа с крупными инвесторами для финансирования систем по борьбе с коронавирусом, фонд смог договориться о партнерстве с несколькими странами – Китаем, Индией и Кубой.

28 декабря 2024 г. Дмитриев рассказал, что РФПИ планирует предложить предпринимателям продукты для рефинансирования кредитов с высокими процентными ставками посредством вхождения в акционерный капитал. К сообщению он добавил, что в случае если ключевая ставка сохранится на высоком уровне длительное время, объемы инвестиций российских компаний уменьшатся. В то же время РФПИ нацелен на увеличение инвестиций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных