Путин провел встречу с гендиректором РФПИ Дмитриевым
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, сообщается на официальном сайте президента России.
Главными темами стали текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Дмитриев рассказал, что за последние два года фонд проинвестировал 250 млн руб., привлек 36 млрд евро иностранного капитала в российскую экономику, из которых 90% – из дружественных стран.
По поручению Путина фонд также занимается созданием фонда промышленности в нефтегазовой отрасли для инвестирования в технологии для нефти и газа с крупнейшими компаниями в данной сфере. Директор фонда подчеркнул вклад в сферу ИИ – фонд привлек 50 млрд руб. от иностранных партнеров для проектов ИИ. Благодаря успехам в сфере здравоохранения, таким как совместная работа с крупными инвесторами для финансирования систем по борьбе с коронавирусом, фонд смог договориться о партнерстве с несколькими странами – Китаем, Индией и Кубой.
28 декабря 2024 г. Дмитриев рассказал, что РФПИ планирует предложить предпринимателям продукты для рефинансирования кредитов с высокими процентными ставками посредством вхождения в акционерный капитал. К сообщению он добавил, что в случае если ключевая ставка сохранится на высоком уровне длительное время, объемы инвестиций российских компаний уменьшатся. В то же время РФПИ нацелен на увеличение инвестиций.