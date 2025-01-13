Путин провел встречу с гендиректором РФПИ Дмитриевым

По поручению Путина фонд также занимается созданием фонда промышленности в нефтегазовой отрасли для инвестирования в технологии для нефти и газа с крупнейшими компаниями в данной сфере. Директор фонда подчеркнул вклад в сферу ИИ – фонд привлек 50 млрд руб. от иностранных партнеров для проектов ИИ. Благодаря успехам в сфере здравоохранения, таким как совместная работа с крупными инвесторами для финансирования систем по борьбе с коронавирусом, фонд смог договориться о партнерстве с несколькими странами – Китаем, Индией и Кубой.