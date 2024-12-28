РФПИ предложит бизнесу продукты для рефинансирования кредитов по высоким ставкам
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложит предпринимателям продукты для рефинансирования кредитов по высоким ставкам посредством вхождения в акционерный капитал. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в случае, если ключевая ставка сохранится на высоком уровне на протяжении долгого времени, объемы инвестиций российских компаний сократятся. При этом РФПИ нацелен на увеличение инвестиций.
«Мы сейчас будем предлагать ряд продуктов, которые позволят бизнесу рефинансировать кредиты, которые были взяты по довольно высоким ставкам, заходя к ним в акционерный капитал, но таким образом снижая ту долговую нагрузку, которая у многих бизнесов отбирает фактически всю прибыль сейчас и фактически отбирает все возможные инвестиции в дальнейший рост», – сказал Дмитриев.
20 декабря совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По данным регулятора, было отмечено более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, чему способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. В сообщении Центробанка отмечалось, что регулятор оценит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля 2025 г. с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.
27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru заявил, что Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале 2025 г. По мнению парламентария, существующие кредитные требования сформировали на потребительском рынке давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с чем Банк России принял решение о повышении ключевой ставки.