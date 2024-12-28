РФПИ предложит бизнесу продукты для рефинансирования кредитов по высоким ставкам

27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru заявил, что Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале 2025 г. По мнению парламентария, существующие кредитные требования сформировали на потребительском рынке давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с чем Банк России принял решение о повышении ключевой ставки.