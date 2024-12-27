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Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку уже в феврале

Ведомости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru заявил, что ЦБ может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале 2025 г.

Депутат считает, что нынешние кредитные требования сформировали на потребительском рынке давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с чем Банк России принял решение о повышении ключевой ставки.

Аксаков подчеркнул, что после роста потребительской активности в декабре ожидается спад спроса на товары.

Аксаков выразил уверенность, что инфляция станет постепенно снижаться, так как отсутствие спроса не влечет за собой роста цен. По его словам, уже с января проценты по кредитам могут начать падать. «Допускаю, что в феврале Центробанк начнет снижать ключевую ставку», – заявил Аксаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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