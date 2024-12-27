Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку уже в феврале

Аксаков выразил уверенность, что инфляция станет постепенно снижаться, так как отсутствие спроса не влечет за собой роста цен. По его словам, уже с января проценты по кредитам могут начать падать. «Допускаю, что в феврале Центробанк начнет снижать ключевую ставку», – заявил Аксаков.