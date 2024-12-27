Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку уже в феврале
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru заявил, что ЦБ может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале 2025 г.
Депутат считает, что нынешние кредитные требования сформировали на потребительском рынке давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с чем Банк России принял решение о повышении ключевой ставки.
Аксаков подчеркнул, что после роста потребительской активности в декабре ожидается спад спроса на товары.
Аксаков выразил уверенность, что инфляция станет постепенно снижаться, так как отсутствие спроса не влечет за собой роста цен. По его словам, уже с января проценты по кредитам могут начать падать. «Допускаю, что в феврале Центробанк начнет снижать ключевую ставку», – заявил Аксаков.