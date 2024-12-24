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ЦБ допускает «более стремительное» замедление кредитования

Ведомости

Банк России допускает, что замедление кредитования может замедлиться сильнее, чем нужно. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

«Кредит начинает замедляться, при этом есть риски того, что это замедление может быть более стремительным, чем нам нужно для возвращения инфляции к цели», – сказал он.

По словам Гангана, Центробанк таргетирует именно инфляцию, а не «кредит или что-то еще»: «Но мы понимаем, что есть факторы, которые эту инфляцию формируют. Инфляция – это последнее звено в трансмиссии ДКП [денежно-кредитной политики]». Он отметил, что нынешний рост цен является результатом «факторов, которые складывались в течение большей части этого года».

Совет директоров Банка России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре темпы роста корпоративного кредитования значительно замедлились и составили 0,8% после 2,3% в октябре, говорилось в обзоре ЦБ. Этому отчасти могли способствовать как жесткие ДКУ, так и изменения в банковском регулировании.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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