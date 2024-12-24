ЦБ допускает «более стремительное» замедление кредитования

Совет директоров Банка России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре темпы роста корпоративного кредитования значительно замедлились и составили 0,8% после 2,3% в октябре, говорилось в обзоре ЦБ. Этому отчасти могли способствовать как жесткие ДКУ, так и изменения в банковском регулировании.