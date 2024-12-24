ЦБ допускает «более стремительное» замедление кредитования
Банк России допускает, что замедление кредитования может замедлиться сильнее, чем нужно. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.
«Кредит начинает замедляться, при этом есть риски того, что это замедление может быть более стремительным, чем нам нужно для возвращения инфляции к цели», – сказал он.
По словам Гангана, Центробанк таргетирует именно инфляцию, а не «кредит или что-то еще»: «Но мы понимаем, что есть факторы, которые эту инфляцию формируют. Инфляция – это последнее звено в трансмиссии ДКП [денежно-кредитной политики]». Он отметил, что нынешний рост цен является результатом «факторов, которые складывались в течение большей части этого года».
Совет директоров Банка России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре темпы роста корпоративного кредитования значительно замедлились и составили 0,8% после 2,3% в октябре, говорилось в обзоре ЦБ. Этому отчасти могли способствовать как жесткие ДКУ, так и изменения в банковском регулировании.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%.