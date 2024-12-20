Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%Инфляция по итогам года может оказаться выше прогноза регулятора
Совет директоров Банка России на заседании последнем заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого сценария ожидало меньшинство опрошенных «Ведомостями» экспертов большинство прогнозировало повышение до 23%.
Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8-8,5%, в 2025 г. – 4,5-5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%), сообщал Росстат. Рост цен в ноябре сопоставим с рекордом 2002 г., когда месячная инфляция составила 1,61%. Год к году показатель ускорился до 8,88% после 8,54% в октябре. За неделю с 3 по 9 декабря инфляция составила 0,48% после 0,5% неделей ранее, а с 10 по 16 декабря – 0,35%.
Инфляционные ожидания населения в ноябре, как и в октябре, оставались на максимуме – 13,4%. Индикатор бизнес-климата Банка России в прошлом месяце вырос на 0,2 п., до 5,5 п. Рост экономической активности продолжился темпами, близкими к октябрю, хотя до этого замедлялся в течение 4 месяцев, отмечал ЦБ.
В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что в ЦБ не видят признаков замедления инфляции, в том числе в устойчивой ее части. В последние годы многие механизмы в экономике стали работать по-другому и теперь для влияния на рост цен нужно более радикальное ужесточение ДКП, чем раньше, объясняла она. К снижению отклика инфляции на рост ключевой ставки привели стабильно высокие ценовые ожидания населения и бизнеса, стимулирующая бюджетная политика и послабления в рамках регулирования банков. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 17–20%, а в 2026-м – 12–13%, следует из прогноза ЦБ. К нейтральному уровню в 7,5–8,5% она вернется только в 2027 г. Регулятор не собирается делать «никаких скидок» в борьбе за снижение инфляции до цели в 4%, подчеркивала глава ЦБ в декабре.
Банкиры, главы предприятий и правительственные чиновники жалуются президенту России Владимиру Путину на политику главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщил 19 декабря Bloomberg со ссылкой на собеседников. По данным агентства, против ее действий выступает даже премьер-министр Михаил Мишустин, считая, что они мешают усилиям правительства по поддержке экономики. 20 декабря в ходе прямой линии Путин назвал инфляцию проблемой и заявил о работе правительства и ЦБ над «приземлением» ее темпов. Президент заявил, что ему неизвестно, какое решение примет регулятор по ключевой ставке, но выразил надежду, что Банк России примет взвешенное решение, которые будет отвечать реалиям сегодняшнего дня.
Корпоративное кредитование в октябре продолжило ускоряться – портфель вырос на 2,3%, до 86,7 трлн руб. (против 2% в сентябре), следует из данных ЦБ. Потребительское кредитование существенно замедлилось – портфель сократился на 0,3% после роста на 0,7% в сентябре. Рост ипотечного портфеля замедлился до 0,7% после 0,9% в августе и сентябре.
В ноябре темпы роста корпоративного кредитования в ноябре значительно замедлились и составили 0,8% после 2,3% в октябре, говорилось в обзоре ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП». Этому отчасти могли способствовать как жесткие ДКУ, так и изменения в банковском регулировании, в том числе введение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала в размере 0,25 п.п., отмечает регулятор. Розничное кредитование в ноябре, по оперативным данным, сократилось на 1,7% после роста на 0,4% в октябре.
Решение повысить ставку – компромисс между ускорившимися текущими темпами инфляции в ноябре и существенным замедлением совокупного кредитования в ноябре, отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова считает, что на решение повлияло ослабление рубля примерно на 10% к доллару США за последний месяц, что сказалось на ценах импорта. Разгоняет цены и бюджетная политика нескольких лет, жесткий рынок труда, динамика льгот и индексации тарифов, отмечал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
В декабре аналитики Банка России отмечают замедление роста спроса и «значимое» увеличение вклада в динамику цен факторов предложения, на которые ЦБ повлиять не может, обращала внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Снижение вклада спроса в инфляцию подтверждает, что ужесточение ДКП «работает», а на такие шоки, как плохой урожай, паника на валютном рынке, рост тарифов и утильсбора, ДКП должна реагировать лишь по мере их влияния на инфляционные ожидания, подчеркивала Беленькая.