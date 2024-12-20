Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что в ЦБ не видят признаков замедления инфляции, в том числе в устойчивой ее части. В последние годы многие механизмы в экономике стали работать по-другому и теперь для влияния на рост цен нужно более радикальное ужесточение ДКП, чем раньше, объясняла она. К снижению отклика инфляции на рост ключевой ставки привели стабильно высокие ценовые ожидания населения и бизнеса, стимулирующая бюджетная политика и послабления в рамках регулирования банков. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 17–20%, а в 2026-м – 12–13%, следует из прогноза ЦБ. К нейтральному уровню в 7,5–8,5% она вернется только в 2027 г. Регулятор не собирается делать «никаких скидок» в борьбе за снижение инфляции до цели в 4%, подчеркивала глава ЦБ в декабре.