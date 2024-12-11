РФПИ совместно с шестью странами БРИКС создаст альянс по развитию ИИ

Альянс БРИКС+AI призван координировать подходы к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС. Как отмечает фонд, сейчас страны БРИКС – лидеры по доле компаний, которые проводят исследования или внедряют в свою работу искусственный интеллект. «В 2023 г. на них пришлось свыше 20% всех венчурных инвестиций в ИИ в мире», – отмечают в фонде.