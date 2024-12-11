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РФПИ совместно с шестью странами БРИКС создаст альянс по развитию ИИ

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст Альянс БРИКС+AI по развитию искусственного интеллекта. Он будет состоять из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На первом этапе к альянсу присоединится 20 международных компаний. Всего поддержали создание альянса 50 международных компаний, следует из пресс-релиза.

Альянс БРИКС+AI призван координировать подходы к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС. Как отмечает фонд, сейчас страны БРИКС – лидеры по доле компаний, которые проводят исследования или внедряют в свою работу искусственный интеллект. «В 2023 г. на них пришлось свыше 20% всех венчурных инвестиций в ИИ в мире», – отмечают в фонде.

Инициатива о создании Альянса была представлена президенту России Владимиру Путину в ходе Делового форума БРИКС 18 октября 2024 г. Фонд утверждает, что в ближайшее время к альянсу присоединится еще 40 компаний. Среди них будут корпорации, университеты, медицинские компании, поставщики услуг для финансовой инфраструктуры и телекоммуникационной отрасли и другие.

В декабре стало известно, что разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2024 г. на 40% увеличили инвестиции в оборудование. Выпуск технологий ИИ с этого года увеличился на 10,5%, вложения в оборудование занимают в 2024 г. 14,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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