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Глава МИД Дании заявил о готовности к диалогу с Трампом по Арктике

Ведомости

Дания признает, что у Соединенных Штатов есть интересы в сфере безопасности в Арктике, и готова обсудить их с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, передает Reuters.

«Мы согласны с тем, что у американцев есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обеспечить законные интересы Америки», – сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.

Трамп 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о нем, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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