Глава МИД Дании заявил о готовности к диалогу с Трампом по Арктике
Дания признает, что у Соединенных Штатов есть интересы в сфере безопасности в Арктике, и готова обсудить их с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, передает Reuters.
«Мы согласны с тем, что у американцев есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обеспечить законные интересы Америки», – сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.
Трамп 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о нем, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.