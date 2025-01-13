Глава МИД Дании заявил о готовности к диалогу с Трампом по Арктике

«Мы согласны с тем, что у американцев есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обеспечить законные интересы Америки», – сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.