СМИ: соратники Трампа подкупили бездомных в Гренландии для участия в агитации
«Сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, утверждают Danmarks Radio (DR) и датское издание BT.
«Все, что им [местным жителям] нужно было сделать, – это надеть кепку (MAGA, аббревиатура лозунга республиканца Make America Great Again) и появиться в видео для Трампа. Их подкупают, и это очень неприятно», – заявил житель столичной Нууки Том Амтофт.
Издание BT со ссылкой на встречавшего делегацию сына американского политика Дональда Трампа-младшего Йоргена Боассена сообщает, что он написал группе людей, что они могут приехать в аэропорт Нууки, а затем пообедать в отеле Hans Egede.
«Когда мы приехали, на улице стояло пять-десять социально уязвимых людей и смотрело на нас. Некоторые из них были безработными, а некоторые – бездомными», – сказал он. Боассен уточнил, что в отеле бездомным выдали кепки и устроили фуршет. Счет оплатил один из членов делегации Трампа-младшего.
Трамп-младший посетил Гренландию 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе», следует из информации на сайте королевского дома.