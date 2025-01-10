СМИ: соратники Трампа подкупили бездомных в Гренландии для участия в агитации

«Когда мы приехали, на улице стояло пять-десять социально уязвимых людей и смотрело на нас. Некоторые из них были безработными, а некоторые – бездомными», – сказал он. Боассен уточнил, что в отеле бездомным выдали кепки и устроили фуршет. Счет оплатил один из членов делегации Трампа-младшего.