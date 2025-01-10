Трамп опубликовал видео со своими сторонниками в Гренландии
Избранный президент США Дональд Трампа, заявивший о своих планах выкупить Гренландию у Дании, опубликовал видео с жителями острова в кепках MAGA (аббревиатура лозунга республиканца «Make America Great Again»).
На опубликованном видео жители комплиментарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них.
«Спасибо невероятным людям Гренландии за то, что так хорошо относились к моему сыну, Дональду-младшему, и другим представителям [прибывшим на остров]. Мы увидимся снова – скоро», – написал он в своей соцсети Truth Social.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.
По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». При этом о возможном присоединении к США Эгеде не заявлял.
Газета The Hill предположила, что если избранный президент США реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование, поскольку остров входит в состав Дании – члена Североатлантического альянса.