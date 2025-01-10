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Трамп опубликовал видео со своими сторонниками в Гренландии

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трампа, заявивший о своих планах выкупить Гренландию у Дании, опубликовал видео с жителями острова в кепках MAGA (аббревиатура лозунга республиканца «Make America Great Again»).

На опубликованном видео жители комплиментарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них.

«Спасибо невероятным людям Гренландии за то, что так хорошо относились к моему сыну, Дональду-младшему, и другим представителям [прибывшим на остров]. Мы увидимся снова – скоро», – написал он в своей соцсети Truth Social.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.

По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». При этом о возможном присоединении к США Эгеде не заявлял.

Газета The Hill предположила, что если избранный президент США реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование, поскольку остров входит в состав Дании – члена Североатлантического альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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