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Сийярто осудил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока» в России

Ведомости

Любая атака, угрожающая энергоснабжению Венгрии, должна считаться нападением на ее суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», – написал министр в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утром 13 января Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». 

В ведомстве сообщили, что компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

Сейчас «Турецкий поток» является основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Одна из ниток газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрии. 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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