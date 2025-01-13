Сийярто осудил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Любая атака, угрожающая энергоснабжению Венгрии, должна считаться нападением на ее суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», – написал министр в Facebook
Утром 13 января Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
В ведомстве сообщили, что компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.
Сейчас «Турецкий поток» является основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Одна из ниток газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрии. 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина.