Сийярто осудил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока» в России

Сейчас «Турецкий поток» является основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу. Одна из ниток газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Венгрии. 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина.