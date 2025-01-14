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Украинский пленный рассказал об обучении инструкторов НАТО у ВСУ

Ведомости

Инструкторы НАТО учатся подготовке у украинских военных. Об этом заявил российским силовикам пленный сотрудник Госпогранслужбы Украины Александр Бычко, передает «РИА Новости».

По словам пленного, уровень обучения в центрах НАТО не отвечает условиям конфликта на Украине, поскольку инструкторы использовали старые методы при подготовке военных.

«В Британии, Франции они так и говорили, что "вы больше приехали нас научить, чем мы вас". Опытом поделиться», – отметил Бычко.

Бычко рассказал, что в сентябре 2023 г. проходил подготовку на британской военной базе в Камбрии. Также инспектор погранслужбы тренировался в главном учебном центре Сухопутных войск Франции, там он прошел курс усиленной пехотной подготовки.

7 января избранный президент США Дональд Трамп указал, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. По данным Reuters, такой процент – это уровень, которому пока не соответствует ни одна страна альянса, в том числе США.

10 января агентство писало, что представители стран НАТО не поддержали инициативу Трампа, но согласились, что расходы на оборону должны вырасти. Некоторые аналитики ожидают, что страны НАТО согласятся на цель в размере порядка 3% ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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