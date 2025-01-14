Украинский пленный рассказал об обучении инструкторов НАТО у ВСУ
Инструкторы НАТО учатся подготовке у украинских военных. Об этом заявил российским силовикам пленный сотрудник Госпогранслужбы Украины Александр Бычко, передает «РИА Новости».
По словам пленного, уровень обучения в центрах НАТО не отвечает условиям конфликта на Украине, поскольку инструкторы использовали старые методы при подготовке военных.
«В Британии, Франции они так и говорили, что "вы больше приехали нас научить, чем мы вас". Опытом поделиться», – отметил Бычко.
Бычко рассказал, что в сентябре 2023 г. проходил подготовку на британской военной базе в Камбрии. Также инспектор погранслужбы тренировался в главном учебном центре Сухопутных войск Франции, там он прошел курс усиленной пехотной подготовки.
7 января избранный президент США Дональд Трамп указал, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. По данным Reuters, такой процент – это уровень, которому пока не соответствует ни одна страна альянса, в том числе США.
10 января агентство писало, что представители стран НАТО не поддержали инициативу Трампа, но согласились, что расходы на оборону должны вырасти. Некоторые аналитики ожидают, что страны НАТО согласятся на цель в размере порядка 3% ВВП.