Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине

По словам Лаврова, все начали признавать, что вопрос не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте ее роли в системе европейской безопасности. Министр акцентировал внимание на необходимости устранить угрозы, исходящие с западных границ РФ, как одну из ключевых первопричин, и это может произойти лишь в рамках более широких договоренностей.