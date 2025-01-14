Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине
Россия открыта к обсуждению гарантий безопасности Украине, но главным будет евразийский контекст, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.
По словам Лаврова, все начали признавать, что вопрос не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте ее роли в системе европейской безопасности. Министр акцентировал внимание на необходимости устранить угрозы, исходящие с западных границ РФ, как одну из ключевых первопричин, и это может произойти лишь в рамках более широких договоренностей.
«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он будет доминирующим», – сказал глава МИДа.
13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости и готовности России к контактам «со всеми странами, в том числе и с США».
14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Украина была нейтральным государством. По его словам, только это принесет мир на Украину и в Европу, а также обеспечит безопасность России. «В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает спикер нижней палаты парламента.
19 декабря 2024 г. Путин заявлял, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин подчеркивал, что Россия готова участвовать в мирных диалогах и подписывать соглашения лишь с легитимным руководителем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым исключительно после проведения выборов.