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Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине

Ведомости

Россия открыта к обсуждению гарантий безопасности Украине, но главным будет евразийский контекст, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.

По словам Лаврова, все начали признавать, что вопрос не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте ее роли в системе европейской безопасности. Министр акцентировал внимание на необходимости устранить угрозы, исходящие с западных границ РФ, как одну из ключевых первопричин, и это может произойти лишь в рамках более широких договоренностей.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он будет доминирующим», – сказал глава МИДа.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости и готовности России к контактам «со всеми странами, в том числе и с США».

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Украина была нейтральным государством. По его словам, только это принесет мир на Украину и в Европу, а также обеспечит безопасность России. «В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает спикер нижней палаты парламента.

19 декабря 2024 г. Путин заявлял, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин подчеркивал, что Россия готова участвовать в мирных диалогах и подписывать соглашения лишь с легитимным руководителем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым исключительно после проведения выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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