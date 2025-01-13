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Кремль: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет

От диалога отказывается Киев, заявил Песков
Ведомости

Предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России, которые могут стать частью мирных переговоров. «Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом, темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы», – сказал он.

В то же время, предпосылок для возобновления переговоров нет – от этого отказывается украинская сторона, отмечает Песков.

«Что касается готовности к контактам, то президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил о том, что мы открыты и готовы к контактам со всеми странами, в том числе и с США», – напомнил представитель Кремля.

19 декабря прошлого года президент России заявил, что у Москвы «нет предварительных условий» для начала переговоров, – но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей в марте 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле».

Путин также говорил, что РФ готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Владимир Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Путин отметил, что легитимным для РФ на Украине сейчас является председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Одновременно с этим объявлено о подготовке к встрече Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец объявил об этом 9 января, а 12 января об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. Советник избранного президента заявил, что «все знают, что это [конфликт] должно закончиться дипломатически».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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