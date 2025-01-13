Кремль: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет

Кремль: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нетОт диалога отказывается Киев, заявил Песков
Предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России, которые могут стать частью мирных переговоров. «Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом, темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы», – сказал он.
В то же время, предпосылок для возобновления переговоров нет – от этого отказывается украинская сторона, отмечает Песков.
«Что касается готовности к контактам, то президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил о том, что мы открыты и готовы к контактам со всеми странами, в том числе и с США», – напомнил представитель Кремля.
19 декабря прошлого года президент России заявил, что у Москвы «нет предварительных условий» для начала переговоров, – но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей в марте 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле».
Путин также говорил, что РФ готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Владимир Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Путин отметил, что легитимным для РФ на Украине сейчас является председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
Одновременно с этим объявлено о подготовке к встрече Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец объявил об этом 9 января, а 12 января об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. Советник избранного президента заявил, что «все знают, что это [конфликт] должно закончиться дипломатически».