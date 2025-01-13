Кремль: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет

Путин также говорил, что РФ готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Владимир Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Путин отметил, что легитимным для РФ на Украине сейчас является председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.