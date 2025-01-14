Bloomberg: Китай стал срочно закупать нефть на фоне антироссийских санкций

По данным агентства, ужесточение санкций США угрожает ограничением поставок нефти в краткосрочной перспективе. Срочные закупки совершают компании Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co. По словам трейдеров, они скупают нефть на февраль. Наиболее востребованным стало сырье с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Действия компаний объясняются опасениями, что ограничительные меры могут привести к сокращению объемов производства у небольших частных НПЗ, которые были ключевыми покупателями российской и иранской нефти.