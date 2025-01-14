Bloomberg: Китай стал срочно закупать нефть на фоне антироссийских санкций
Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы в срочном порядке скупают нефть после ужесточения американских санкций против России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, ужесточение санкций США угрожает ограничением поставок нефти в краткосрочной перспективе. Срочные закупки совершают компании Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co. По словам трейдеров, они скупают нефть на февраль. Наиболее востребованным стало сырье с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Действия компаний объясняются опасениями, что ограничительные меры могут привести к сокращению объемов производства у небольших частных НПЗ, которые были ключевыми покупателями российской и иранской нефти.
«Если мелкие игроки потерпят неудачу, крупные государственные нефтеперерабатывающие компании должны будут вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива, к примеру дизельного, на внутреннем рынке, занимая долю рынка, но гарантируя энергетическую безопасность, что является главной проблемой для Пекина», – отмечает агентство.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры также коснулись главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, замминистра энергетики Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», сербской NIS и «Полярного лития».
Кроме того, в список вошли нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. Под санкции попали зарубежные структуры в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS) и Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».