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Bloomberg: Китай стал срочно закупать нефть на фоне антироссийских санкций

Ведомости

Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы в срочном порядке скупают нефть после ужесточения американских санкций против России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, ужесточение санкций США угрожает ограничением поставок нефти в краткосрочной перспективе. Срочные закупки совершают компании Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co. По словам трейдеров, они скупают нефть на февраль. Наиболее востребованным стало сырье с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Действия компаний объясняются опасениями, что ограничительные меры могут привести к сокращению объемов производства у небольших частных НПЗ, которые были ключевыми покупателями российской и иранской нефти.

«Если мелкие игроки потерпят неудачу, крупные государственные нефтеперерабатывающие компании должны будут вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива, к примеру дизельного, на внутреннем рынке, занимая долю рынка, но гарантируя энергетическую безопасность, что является главной проблемой для Пекина», – отмечает агентство.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры также коснулись главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, замминистра энергетики Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», сербской NIS и «Полярного лития».

Кроме того, в список вошли нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. Под санкции попали зарубежные структуры в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS) и Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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