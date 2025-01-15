Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР

ВСУ в ночь на 14 января нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА. Минобороны сообщило, что действия ВСУ «не останутся без ответа». Это было второе применение ракет западного производства по территории России, не считая новых регионов и Крыма.