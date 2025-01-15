Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР
Село Украинка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль российских Вооруженных сил в результате наступления подразделения группировки войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны РФ.
В сводке ведомства также указано, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ВСУ в ночь на 14 января нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА. Минобороны сообщило, что действия ВСУ «не останутся без ответа». Это было второе применение ракет западного производства по территории России, не считая новых регионов и Крыма.