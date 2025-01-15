Минобороны РФ заявило о групповом ударе по инфраструктуре ВПК Украины

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.