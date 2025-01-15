Минобороны РФ заявило о групповом ударе по инфраструктуре ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) России утром 15 января нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.