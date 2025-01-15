Советники Трампа поддержали идею демилитаризованной зоны на Украине

Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал о том, что после вступления на пост президента сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас, по информации агентства, планы политика сдвинулись до нескольких месяцев. По словам будущего спецпосланника США Кита Келлогга, даже такой прогноз «слишком оптимистичный».