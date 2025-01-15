Советники Трампа поддержали идею демилитаризованной зоны на Украине
Большинство высокопоставленных советников избранного президента США Дональда Трампа поддерживают его идеи о предоставлении Украине гарантии безопасности, в том числе создании демилитаризированной зоны, которая будет находиться под надзором европейских войск, сообщает Reuters.
Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал о том, что после вступления на пост президента сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас, по информации агентства, планы политика сдвинулись до нескольких месяцев. По словам будущего спецпосланника США Кита Келлогга, даже такой прогноз «слишком оптимистичный».
По информации Reuters, план Трампа о мирном разрешении конфликта на Украине находится в стадии разработки, советники Трампа не поддерживают идею вступления Украины в НАТО, визит Келлогга в Киев отложен до инаугурации Трампа, также избранный президент считает одной из главных задач для возможности мирного разрешения конфликта предоставление Украине физической гарантии безопасности – одним из факторов может стать установление границ демилитаризированной территории, охраняемой европейскими войсками.
15 января Джо Байден и Трамп обсудили необходимость продолжения поддержки Украины. Избранный президент США добьется урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет. Несмотря на обещание Трампа завершить конфликт между Россией и Украиной за один день, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.