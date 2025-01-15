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Советники Трампа поддержали идею демилитаризованной зоны на Украине

Ведомости

Большинство высокопоставленных советников избранного президента США Дональда Трампа поддерживают его идеи о предоставлении Украине гарантии безопасности, в том числе создании демилитаризированной зоны, которая будет находиться под надзором европейских войск, сообщает Reuters.

Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал о том, что после вступления на пост президента сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас, по информации агентства, планы политика сдвинулись до нескольких месяцев. По словам будущего спецпосланника США Кита Келлогга, даже такой прогноз «слишком оптимистичный».

По информации Reuters, план Трампа о мирном разрешении конфликта на Украине находится в стадии разработки, советники Трампа не поддерживают идею вступления Украины в НАТО, визит Келлогга в Киев отложен до инаугурации Трампа, также избранный президент считает одной из главных задач для возможности мирного разрешения конфликта предоставление Украине физической гарантии безопасности – одним из факторов может стать установление границ демилитаризированной территории, охраняемой европейскими войсками.

15 января Джо Байден и Трамп обсудили необходимость продолжения поддержки Украины. Избранный президент США добьется урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет. Несмотря на обещание Трампа завершить конфликт между Россией и Украиной за один день, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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